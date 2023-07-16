الوكالة الذرية الروسية: مقتل شخص في حادث بمحطة وقود نووي

أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص بحادث في مصنع للوقود النووي في جبال الأورال، على مسافة نحو 1600 كيلومتر شرق موسكو.

وأعلنت السلطات النووية (روس أتوم) على قناة تليغرام، الجمعة، أنه: «تم تحديد موقع الحادث بسرعة، وأنه ليس هناك أي خطر على السكان»، وأضافت أنه لم يحدث تسريب لأي نشاط إشعاعي في الحادث.

وقالت «روس أتوم» إن أسطوانة تحتوي على نحو متر مكعب من اليورانيوم المنضب تصدعت صباح الجمعة، في مجمع الأورال الكهروكيميائي.

وبحسب التقرير، أصيب عامل بجروح مميتة عندما انخفض الضغط. وتمت إعادة العمال الآخرين إلى منازلهم بعد إجراء الفحص الطبي لهم جميعاً، وبحسب بيان صحافي رسمي، لم تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر.