وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أول من أمس، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى جهود إنهاء الصراع في السودان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه جرى خلال اتصال هاتفي استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وتعزيزها في مختلف المجالات. كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. من جهتها، قالت الخارجية الأميركية، إن بلينكن ونظيره السعودي أكدا على التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان، وأيضاً على الالتزام بتلبية «الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني».