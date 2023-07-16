منظمة بتسيلم: التصعيد الاستيطاني جريمة حرب متكاملة الأركان

حذّر الناطق باسم منظمة بتسيلم اليسارية الإسرائيلية، كريم جبران، من مخاطر التوسع القياسي للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس هذا العام. وقال جبران، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما رصد من بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية منذ بداية العام الجاري يشكل رقماً قياسياً وخطراً على مستقبل حل الدولتين.

وأضاف أن ما يجرى بتصعيد البناء الاستيطاني جريمة حرب متكاملة الأركان يجب المحاسبة عليها، ويعبر عن مغالاة حكومية أكبر في البناء الاستيطاني، بهدف حسم كل ملفات الصراع، وضم كامل للضفة الغربية.

واعتبر جبران أن سياسة حكومة إسرائيل الحالية بشأن الاستيطان تمثل كارثة حقيقية، وضرباً بكل القوانين الدولية

عرض الحائط، في ظل سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية، والتقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية في مواجهة ملف الاستيطان الإسرائيلي .