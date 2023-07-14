إعصار يضرب إحدى ضواحي العاصمة الكندية ويلحق أضرارا بأكثر من 100 منزل

قالت السلطات الكندية إن إعصارًا قمعيا "تورنادو" واحدًا على الأقل ضرب إحدى ضواحي العاصمة أوتاوا يوم الخميس، وألحق أضرارًا بأكثر من 100 منزل.

قال كيم أيوت، المدير العام لخدمات الطوارئ والحماية في مدينة أوتاوا، إن 125 منزلاً تضررت في هاف مون باي، وهو حي يقع في الطرف الجنوبي من ضاحية بارهافن.

وقال إن معظم الأضرار شملت تمزق الأسقف أو كسر النوافذ أو إلحاق أضرار جراء تساقط الأشجار.

وقال: "إنها مجموعة متنوعة من الأضرار الصغيرة إلى أضرار كبيرة جدًا".

وقال إنه تم الإبلاغ عن إصابة طفيفة واحدة لشخص قُطعت قدمه.

قالت مونيكا فاسواني، أخصائية الأرصاد الجوية للتأهب في بيئة كندا، إنه تم الإبلاغ عن عدة غيوم قمعية في منطقة أوتاوا بعد ظهر يوم الخميس، ولكن تم تأكيد إعصار تورنادو واحد فقط حتى منتصف بعد الظهر.

يقع المجتمع على بعد حوالي 14 ميلاً جنوب تل البرلمان في الطرف الجنوبي سريع النمو في أوتاوا.

قالت لوري غيليسبي إن والدتها البالغة من العمر 82 عامًا وشقيقتها كانا في المنزل عندما لاحظت أختها عاصفة قادمة وخرجت لسحب كرسي حتى لا يطير.

وقالت إن النوافذ في غرفة المعيشة والحمام وغرفة النوم تطايرت، وتناثر الزجاج في كل مكان، بينما تمزق معظم السقف.

قالت غيليسبي: "تم شفط ستائر نافذة الحمام مباشرة وانتهى بها الأمر على السطح".

قالت غيليسبي إن هناك ضررًا في نطاق حوالي 2 إلى 3 كتل سكنية حول منزل والدتها. تمزقت بعض الأسطح وانفجرت كتل الرغوة المستخدمة كعزل في العليات.

طلبت شرطة أوتاوا من الناس تجنب منطقة بارهافن والابتعاد عن خطوط الكهرباء المعطلة.