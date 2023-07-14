آلاف يتظاهرون في ناغورني قره باغ مطالبين بفتح ممر لاتشين

يتظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني قره باغ، مطالبين بفتح ممر لاتشين الشريان الوحيد الرابط بين أرمينيا وهذه المنطقة الانفصالية الذي أغلقته أذربيجان هذا الأسبوع، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتجمع نحو ستة آلاف متظاهر صباح الجمعة في الساحة الرئيسية لهذه المدينة. ويطرح اغلاق ممر لاتشين خطر وقوع أزمة إنسانية كبيرة في ناغورني قره باغ على ما تؤكد أرمينيا.