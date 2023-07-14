السيسي وآبي أحمد يتفقان على الانتهاء من اتفاق ملء سد النهضة خلال 4 أشهر

قال بيان مشترك إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا أمس على بدء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين بالإضافة إلى السودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وذكر البيان أن الزعيمين سيبذلان كل الجهود اللازمة للانتهاء من الاتفاق في غضون أربعة أشهر.

وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، على هامش مؤتمر دول جوار السودان، واتفقا على عدة نقاط، منها الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

وكانت مصر وإثيوبيا على خلاف في السنوات القليلة الماضية في ما يتعلق ببناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.