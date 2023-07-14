بايدن وزعماء شمال أوروبا يتعهدون بدعم أوكرانيا مهما كلفهم الأمر

قال الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول الشمال الأوروبي أمس في بيان مشترك إنهم سيواصلون دعمهم لأوكرانيا مهما كلفهم الأمر.

وبعد قمة بين بايدن ورئيس فنلندا ورؤساء وزراء السويد والدنمارك والنرويج وآيسلندا في العاصمة الفنلندية، قال الزعماء إن دول الشمال الأوروبي مستعدة لتعزيز تعاونها الأمني ​​والدفاعي مع الولايات المتحدة.

وفي كييف قال متحدث باسم الجيش الأوكراني أمس إن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذا النوع من الذخائر إلى القوات الأوكرانية.

وأكد فاليري شيرشين قائد منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا تقريراً لشبكة (سي.إن.إن) ورد فيه أن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية لكن لم تستخدمها بعد.

من جهة أخرى، نفذت غارات ليلية لليوم الثالث على التوالي على أوكرانيا وخصوصاً العاصمة كييف.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديداً نووياً غربياً.

من جانبه، قال حاكم منطقة زابوريجيا بالإنابة يفجيني باليتسكي إن القوات الروسية صدت محاولة أوكرانية لاختراق الخطوط الدفاعية في منطقة زابوريجيا.

وفي موسكو قال الميجور جنرال إيفان بوبوف قائد جيش الأسلحة المشتركة الـ58 الروسية إنه أقيل من منصبه بعد أن أبلغ القيادة العسكرية بالوضع المتدهور على الجبهة في أوكرانيا حيث تعرض الجنود الروس للطعن في الظهر بسبب إخفاقات كبار الضباط العسكريين، على حد وصفه.