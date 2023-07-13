واشنطن «تدين بشدّة» إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً

دانت الولايات المتّحدة «بشدة»، أمس، إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً بعيد المدى، بحسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي.

وقال الناطق باسم المجلس، آدم هودج، في البيان، إن إطلاق هذا الصاروخ «يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي».

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً بعيد المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً مجهولاً في البحر الشرقي»، مستخدمة الاسم الكوري لبحر اليابان.

واشنطن À أ.ف.ب