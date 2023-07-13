نائب روسي: الجنرال سوروفيكين «في راحة» منذ تمرد «فاغنر»

قال نائب عن الحزب الحاكم في روسيا أمس، إن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، الذي لم يظهر على الملأ منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الشهر الماضي «في راحة». وسُمع رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) أندري كارتابولوف، يقول في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «سوروفيكين في راحة حالياً. (إنه) غير متاح الآن».

وكانت آخر مرة ظهر فيها سوروفيكين على الملأ في مقطع مصور يناشد فيه بوقف تمرد مجموعة فاغنر برئاسة يفغيني بريغوجن يومي 23 و24 يونيو. ويُعرف سوروفيكين في الصحافة الروسية باسم «الجنرال هرمجدون»، بسبب خططه العنيفة في الحرب السورية.

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، معتمداً على إفادة من المخابرات الأميركية الشهر الماضي، أن سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد، وأن السلطات الروسية تحقق فيما إذا كان متورطاً.