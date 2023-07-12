"الناتو" يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

أعلن الرئيس البولندي أندجيه دودا، عن تبنى حلف "الناتو" خطة لنشر 100 ألف جندي من الحلف، على أراضي بولندا إذا لزم الأمر.

ووفقاً لوكالة " نوفوستي"، قال دودا في ختام قمة "الناتو" في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع: إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابة بريست (بمدينة بريست من اتجاه بيلاروس)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري".

وأضاف الرئيس البولندي "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".

ويتمركز حاليا على أراضي بولندا حوالي 10 آلاف جندي من حلف "الناتو"، معظمهم من القوات المسلحة الأميركية.