«الناتو» يعطي أملاً لعضوية أوكرانيا دون تحديد جدول زمني

انطلقت قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس، مع بداية متفائلة بعد سحب تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد إلى الحلف، في خطوة نحو الوحدة كان القادة حريصين على إظهارها، وفي الوقت ذاته أعطى الحلف أملاً لأوكرانيا في الانضمام إلى عضويته مستقبلاً، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

ووفق بيان أصدره الحلف أمس، فقد اتفق قادة الدول الأعضاء على أن مستقبل أوكرانيا يقع داخل «الناتو»، وأضاف البيان أن اندماج كييف «الأوروبي - الأطلسي» تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية.

وأكد الحلف أنه سيدعم كييف في مسار الإصلاح، مع قيام وزراء خارجية «الناتو» بشكل متواتر بتقييم التقدم الذي تحرزه أوكرانيا، وذكر البيان أن قادة الحلف وافقوا أيضاً على تقديم حزمة دعم طويلة الأجل لكييف، وتعميق العلاقات السياسية وتسريع انضمام أوكرانيا بمجرد إصدار دعوة رسمية.

وتابع البيان: «سنكون في وضع يسمح لنا بتوجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يوافق الأعضاء وتُستوفى الشروط»، وجاء نص البيان متوافقاً مع تصريحات لأمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، قال فيها أيضاً إنه لم يتم تحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا في الحلف.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن قادة الدول الأعضاء في المنظمة العسكرية وافقوا على السماح لأوكرانيا بالانضمام للحلف عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط.

واتفقت الدول الأعضاء على أنّ هدفها المتمثّل في إنفاق 2% من إجمالي ناتجها الداخلي على نفقات الدفاع سيصبح حدّاً أدنى، وقال ستولتنبرغ في نهاية اليوم الأول من القمّة إنّ «11 من الدول الحليفة بلغت أو تتجاوز حدّ الـ2%»، مضيفاً: «نتوقّع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير السنة المقبلة. اليوم تعهّد الحلفاء بالتزام دائم بتخصيص 2% على الأقلّ من إجمالي الناتج الداخلي سنوياً للدفاع».

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالاتفاق على انضمام السويد إلى «الناتو»، واصفاً القمة بأنها «لحظة تاريخية»، وقال إن الولايات المتحدة وافقت على اقتراح لتحديد مسار لعضوية أوكرانيا في نهاية المطاف، لكن من دون تحديد جدول زمني لذلك.

واستبعد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أي انضمام فوري لأوكرانيا بسبب صراعها المستمر مع روسيا، قائلاً إن ذلك «سيجر الناتو إلى حرب مع روسيا».