زيلينسكي يصف خطة «الناتو» بالنسبة لأوكرانيا بـ«العبثية»

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، غياب جدول زمني لعضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ووصف ذلك بـ«الشيء العبثي»، قائلاً: «نحن نقدر حلفاءنا، لكن أوكرانيا تستحق الاحترام أيضاً».

وندد زيلينسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتردد «الناتو» بشأن عضوية أوكرانيا، وقال «إنه أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يتم تحديد إطار زمني لا للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا».

ولاحقاً، ألقى زيلينسكي خطاباً على هامش القمة، أكد خلاله أنّ بلاده ستجعل الحلف أقوى في حال انضمامها إليه، مضيفاً: «حلف شمال الأطلسي سيعطي أوكرانيا الأمن وأوكرانيا ستجعل حلف شمال الأطلسي أقوى».

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة آخرين في حلف شمال الأطلسي اليوم، وكان قد وصل إلى ليتوانيا، أمس، للمشاركة في القمة.