محتجون يغلقون طرقاً سريعة في إسرائيل

أغلق محتجون طرقاً سريعة رئيسة في إسرائيل، أمس، ودخلوا في صدام مع الشرطة بينما تمضي الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو قدماً في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا.

وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور عند تقاطعات رئيسة وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل، واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق، وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب وعند مدخل القدس، واستخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 42 شخصاً على الأقل.

وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر مساء أول من أمس، بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانوناً وسط صيحات من نواب المعارضة الذين رفضوا مشروع القانون.