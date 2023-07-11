الأمين العام لـ"الناتو" يشترط فوز أوكرانيا في حرب مع روسيا لانضمامها إلى الحلف

قال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".

وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".

فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي عقب اليوم الأول من القمة، إنه "إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها. إذا لم تفز أوكرانيا، فلن يتم إثارة مسألة عضويتها في الناتو على الإطلاق".

فيما أعلن مكتب زيلينسكي أن "كييف كانت تعلم مسبقًا أنها لن تتلقى دعوة محددة (للانضمام) لحلف الناتو في قمة فيلنيوس.

واعتبر بيان الناتو أن "سياسة الصين تمثل تحديًا لمصالح الناتو وأمنه لكن الحلف سيظل منفتحا على التفاعل مع بكين".

وأضاف البيان أن "الناتو سيعمل على تعزيز الدفاع الصاروخي في أوروبا بما في ذلك نشر الأنظمة الحديثة بشكل دوري".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الثلاثاء بناءً على وثيقة مسربة، أن مسودة البيان الختامي لحلف الناتو، الذي سيتم نشره بعد القمة في فيلنيوس، يحتوي على مطالب من كييف، لكنه لا يشير إلى الإطار الزمني والتفاصيل الخاصة بقبول أوكرانيا المحتمل كعضو في الناتو.

وجاء في بيان الصحيفة الألمانية، الذي لا يزال من الممكن تعديله، أن "النسخة الحالية من الوثيقة تنص على أن مستقبل أوكرانيا في "الناتو"، هو وعد تم قطعه في قمة بوخارست في عام 2008. ولكن لم يتم الحديث عن جدول زمني لوقت الدخول".