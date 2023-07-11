أعلنت السلطات الإسبانية فقدان عشرات المهاجرين في المحيط الأطلسي بين إفريقيا وجزر الكناري الإسبانية.

وقالت منظمة الإغاثة الإسبانية كاميناندو فرونتيراس، إن قاربين يحمل كل منهما ما يصل إلى 60 شخصاً، غادرا السنغال يوم 23 من يونيو الماضي متجهين إلى جزر الكناري، وانقطع الاتصال بهما منذ ذلك الحين، فيما رصد المسعفون الإسبان في المحيط الأطلسي قارباً ثالثاً يُعتقد أنّه يقلّ 200 مهاجر، كان قد فُقد أثرهم بعد أن أبحروا من بلدة كافونتين الساحلية السنغالية في 27 من يونيو.ويعتبر المحيط الأطلسي بتياراته القوية أحد أخطر طرق الهجرة إلى أوروبا، ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين الأفارقة في جزر الكناري منذ بداية العام الجاري 7278 شخصاً، ووفقاً لمنظمة كاميناندو فرونتيراس، توفي 778 شخصاً على الأقل في طريق الأطلسي في النصف الأول من العام، غير أن عدد الحالات غير المسجلة من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.