مقتل 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين باشتباك مسلح مع قوة أمنية خاصة، وقالت المديرية إن قوة أمنية دهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب شرقي، منهم شخصان فرا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، والثالث أحد المطلوبين الرئيسين في خلية الحسينية الإرهابية .

وأشارت المديرية إلى أن فرق التحقيق عملت على مدار أيام متواصلة على رصد ومتابعة المطلوبين، وقادت التحقيقات لتحديد مكانهم في منطقة وعرة بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب شرقي، وتمت محاصرتهم، وطبقت القوة قواعد الاشتباك، بعد أن بادر المطلوبين بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المطلوبين الثلاثة.