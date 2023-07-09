مقاتلو فاغنر يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا

نقلت قناة على تطبيق تيلغرام عن قائد كبير في مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قوله، إن مقاتلي المجموعة التي يترأسها يفغيني بريغوجين يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا تنفيذاً لبنود اتفاق أنهى تمرد المجموعة على القيادة العسكرية الروسية. ونقلت القناة عن أنطون يليزاروف، وهو قائد في مجموعة فاغنر يشتهر باسم لوتس، قوله إن المقاتلين في عطلة حتى أوائل أغسطس، بناء على أوامر بريغوجين، قبل الانتقال إلى بيلاروسيا. وفقاً لقناة (يفغيني بريغوجين أون تيلغرام)، قال يليزاروف «علينا إعداد القواعد وساحات التدريب، والتنسيق مع الحكومات والإدارات المحلية، وتنظيم التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا، وإنشاء خدمات الإمداد والتموين». ومنذ التمرد، الذي وقع في 23 و24 يونيو، بقي المكان الدقيق لوجود بريغوجن وقوات مجموعته مجهولاً.