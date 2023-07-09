طائرات مقاتلة روسية تتحرش بطائرات أميركية بدون طيار فوق سورية

اعترضت مقاتلات روسية طائرات مسيرة أميركية فوق سورية، لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع، بحسب الجيش الأميركي.

وقال الجيش الأميركي في بيان، إن مواجهة يوم الجمعة استمرت نحو ساعتين، حيث تعرضت ثلاث طائرات مسيرة من طراز «ام كيو - 9» لمضايقات مرة أخرى من قبل طائرات مقاتلة روسية، أثناء تحليقها فوق سورية.

وقال قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية للقوات الأميركية، اللفتنانت جنرال أليكس غرينكيويتش، في بيان «حلقت الطائرات الروسية في مسارات قريبة على نحو غير مهني لـ18 مرة، ما دفع مسيرات (ام كيو- 9) للتفاعل من أجل تجنب المواقف غير الآمنة».

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية، الأميرال أوليغ غورينوف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجيشين الروسي والسوري بدآ تدريبات مشتركة لمدة ستة أيام، تنتهي غداً.

وأضاف غورينوف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية السورية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن موسكو قلقة من تحليق طائرات مسيرة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فوق شمال سورية، ووصفها بأنها انتهاكات منهجية للبروتوكولات التي تم وضعها بهدف تجنب التصادم بين الجيشين.

ووقع الاحتكاك الأول صباح الأربعاء، عندما انخرطت الطائرات العسكرية الروسية في سلوك غير آمن وغير مهني، حيث كانت ثلاث طائرات أميركية من طراز «ام كيو- 9» تقوم بمهمة ضد تنظيم «داعش»، حسبما قال الجيش الأميركي.

والخميس، قال الجيش الأميركي إن الطائرات المقاتلة الروسية حلقت بشكل غير آمن على نحو لا يصدق وغير مهني بالقرب من الطائرات الفرنسية والأميركية فوق سورية.

من جهة أخرى، من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، غداً، على تمديد تسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سورية، مع مشروع قرار برعاية البرازيل وسويسرا، يدعو إلى تمديد لمدة 12 شهراً، ومشروع قرار روسي منافس يقلص التجديد إلى ستة أشهر فقط.

ويضمن القراران المتنافسان استمرار تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى الرئيس لمدة ستة أشهر على الأقل.

ويعيش مئات الآلاف في إدلب في مخيمات، ويعتمدون على المساعدات التي تأتي عبر معبر باب الهوى الحدودي.