دميتري ميدفيديف: الذخائر العنقودية تهدد بحرب نووية

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الولايات المتحدة بالتحريض على حرب نووية محتملة بسبب قرارها بإرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، عبر تطبيق تليغرام اليوم السبت: "ربما يكون الجد المريض المحتضر الغارق في الأوهام قرر ببساطة أن ينسحب بلطف، وأن يحرض على معركة نووية فاصلة مدمرة ويأخذ نصف البشرية معه"، في إشارة إلى الإدارة الأميركية.

وأشار إلى أن إرسال الذخائر العنقودية والتعهد بضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يظهر أن بايدن استخدم جميع الموارد الأخرى، وأكد ميدفيديف بأن هذه الخطوات تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة.

وكان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قد حذر في وقت سابق من أن حرباً عالمية ثالثة تقترب بسبب المشاركة الأمريكية الآخذة في التغلغل بعمق في الصراع.