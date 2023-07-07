العثورعلى سبائك ذهب وأسلحة وشعر مستعار في منزل بريغوجين

نشرت وسائل إعلام روسية مساء الأربعاء، صوراً لعملية التفتيش في منزل رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في سان بطرسبورغ أثناء محاولة التمرد أواخر يونيو. وتظهر الصور التي التقطتها قوات الأمن ونشرت فجأةً في العديد من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الروسية، منزلاً واسعاً وفاخراً، ومروحية مركونة في حديقته. واكتشف المحققون أثناء التفتيش، بحسب ما أظهرت الصور، رزماً من الدولارات والروبل وسبائك ذهب وأسلحة عديدة، بالإضافة إلى عدد من جوازات السفر بأسماء مختلفة وخزانة تحتوي على شعر مستعار.

وأشار موقع فونتانكا (Fontanka) ومقره في سان بطرسبورغ، إلى أنه عثر على صورة «لرؤوس مقطوعة» في منزل بريغوجين، وسط اتهامات متواصلة لمرتزقته بارتكاب انتهاكات.

ونشر الموقع أيضاً، صورةً تظهر مطرقةً ضخمةً موجودة في غرفة في منزل بريغوجين كتب على رأسها المعدني «في حالة إجراء مفاوضات مهمة».