أبوالغيط يحذّر من خطورة تأثيرالنزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي العربي

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، من خطورة تأثير النزاع القائم في السودان على الأمن الغذائي العربي، حيث أدى الاقتتال إلى تعطل المشروعات الزراعية، وتوقف نقل السلع، وتلف كميات كبيرة منها، وارتفاع أسعارها.

وقال أبوالغيط، خلال استقباله، أمس، بمقر الأمانة العامة، إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن هذه الأوضاع الخطرة تستدعي سرعة التحرك عربياً ودولياً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، بأن أبوالغيط استمع إلى الإحاطة التي قدمها الدخيري حول مستجدات الأوضاع ووضع القطاع الزراعي السوداني.

كما ناقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني، التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية.

ووجه أبوالغيط بتشكيل لجنة من عضوية المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقطاعات المعنية بالأمانة العامة والمندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية والجهات العربية والدولية ذات الصلة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمة العربية بشأن ملفي السودان والأمن الغذائي العربي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالصعوبات التي تواجه قطاعي المصارف والنقل في السودان، وكذا بتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، وغيرها.

وفي الخرطوم، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رفض بلاده رئاسة كينيا للجنة الرباعية التي نتجت عن قمة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، المعنية بإنهاء القتال، ومعالجة الأزمة في السودان.

وذلك في اتصال هاتفي، تلقاه الأربعاء من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.