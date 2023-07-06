لندن: قائد القوات الجوية الروسية لم يظهر منذ تمرد «فاغنر»

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، أمس، بأن القائد العام للقوات الجوية الروسية نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، لم تتم رؤيته علانية منذ تمرد مجموعة فاغنر الخاصة في يونيو الماضي. وذكر التقييم الاستخباراتي، المنشور على صفحة الاستخبارات البريطانية على «تويتر»، أنه في الوقت نفسه، غاب نائب وزير الدفاع، الكولونيل يونس بك يفكوروف، بشكل ملحوظ عن الظهور في اللقاء التلفزيوني الخاص بقيادة وزارة الدفاع. وأشار التقييم إلى أنه ليس من الممكن تأكيد التقارير المتعلقة باعتقال سوروفيكين، ولكن من المرجح أن تتشكك السلطات في علاقته الطويلة مع فاغنر، التي يعود تاريخها إلى أيام خدمته في سورية منذ عام 2017. وعلى الرغم من أن سوروفيكين معروف إلى حد كبير في الغرب بقسوته وسمعته الوحشية، إلا أنه أحد كبار الضباط الأكثر احتراماً في الجيش الروسي، ومن المرجح أن تؤدي أي عقوبة رسمية ضده إلى حدوث انقسامات.