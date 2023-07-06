الصراع يحتدم في الخرطوم وتفاقم الوضع الإنساني في إقليم دارفور

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور السوداني المضطرب. وأضافت اللجنة، في بيان أمس، أنه في الأسبوعين الماضيين، فر نحو 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة. وقال مدير قسم الطوارئ بلجنة الإنقاذ الدولية، مويتي مونجانيا: «ما عقد الوضع هو تصاعد الصراعات العرقية في السودان، التي أثارت مخاوف بشأن احتمال وجود موجات أخرى من اللاجئين».

وفي العاصمة السودانية اندلعت معارك ضارية بأنحاء أم درمان في الوقت الذي يسعى الجيش لقطع طرق الإمداد التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة. وقال شهود إن الجيش شن ضربات جوية وقصفاً بالمدفعية الثقيلة، فيما وقعت معارك برية في أجزاء عدة من أم درمان. وقالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت طائرة مقاتلة، ونشر سكان محليون مقاطع مصورة تظهر طيارين يقفزان من طائرة. وقال سكان إن الاشتباكات في أم درمان كانت الأعنف منذ أسابيع، وإن الجيش حاول كسب مساحات من الأرض، كما حاول صد هجوم لقوات الدعم السريع على قاعدة للشرطة. وقال أحد سكان أم درمان، إن «مواجهات عنيفة وقعت واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة». وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا «طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون»، الذي شنت قوات الدعم السريع هجوماً عليه هذا الأسبوع. وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية.

وقال شاهد إن الجيش «أطلق مقذوفات وقذائف المدفعية» على قواعد لقوات الدعم السريع في وسط وشمال العاصمة.

وتشير أحدث إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الصراع شرد 2.8 مليون تقريباً منذ أن بدأ في منتصف أبريل، من بينهم نحو 650 ألفاً عبروا الحدود إلى دول مجاورة.