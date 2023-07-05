الرئيس الروسي السابق: يمكن إنهاء الحرب بسرعة بمعاهدة سلام أو بضربة نووية

قال نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي الحالي والرئيس السابق للبلاد، دميتري ميدفيديف، أنه الحرب يمكن إنهاء الحرب بسرعة بمعاهدة سلام أو بضربة نووية.

وأوضح ميدفيديف في قناته على تليغرام قائلاً: "حتى الحرب العالمية يمكن أن تنتهي بسرعة كبيرة - إما عن طريق معاهدة سلام أو ضربة نووية، كما فعل الأميركيون عام 1945".

وأضاف "أما بالنسبة للصراع في أوكرانيا، فيمكن أن ينتهي بسرعة كبيرة - في غضون بضعة أشهر، إذا توقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إمداد كييف بالأسلحة. إذا توقف الدعم العسكري الآن، فإن العملية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا ستنتهي في غضون أيام قليلة".

وختم ميدفيديف كلامه على تليغرام بالقول: "أذكر أن الحزمة التالية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا تقدر بنحو 500 مليون دولار. يشمل هذا المبلغ أنظمة "جالفين" المضادة للدبابات، ومركبات برادلي وسترايكر القتالية، وصواريخ إضافية لمجمع "هيمارس" وقذائف المدفعية".