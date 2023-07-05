رياح عاتية تعرقل حركة الطيران والسكك الحديدية في هولندا

عرقلت رياح عاتية حركة الطيران والسكك الحديدية في هولندا صباح اليوم، وحثت السلطات المواطنين الهولنديين، على البقاء في منازلهم، وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا في جزء كبير من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن نحو 300 رحلة طيران تم إلغاؤها في مطار سخيبول بأمستردام، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا.

وأوقفت شركة (إن.إس)، المشغلة للسكك الحديدية، حركة جميع القطارات في شمال هولندا.