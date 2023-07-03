تهشيم واجهات متاجر في سويسرا واعتقال 7 أشخاص

اعتقلت الشرطة السويسرية سبعة أشخاص معظمهم مراهقون، بعد تحطم عدة واجهات متاجر في مدينة لوزان تزامناً مع تجمع شبان للتضامن مع أعمال الشغب في فرنسا المجاورة، حسبما ذكرت الشرطة، أمس.

وقالت الشرطة في بيان، إن أكثر من 100 شخص تجمعوا وسط مدينة لوزان مساء أول من أمس، استجابة لعدة نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بالعنف الذي هز فرنسا عقب مقتل الشاب «نائل» في إحدى ضواحي باريس على يد شرطي.

وذكرت الشرطة أن نوافذ متاجر تحطمت، بينما قام ضباط بتفريق الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واعتقلت الشرطة ستة أشخاص تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، ثلاث فتيات وثلاثة مراهقين، يحملون الجنسيات البرتغالية والصومالية والبوسنية والسويسرية والجورجية والصربية، إضافة إلى شاب سويسري يبلغ 24 عاماً، ولم يصب أي من رجال الشرطة في المواجهات.