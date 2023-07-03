تحذيرات من تفشي الحصبة بين النازحين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض، على مسافة نحو 350 كلم جنوب الخرطوم، باتت تستقبل «أعداداً متزايدة» من النازحين، وأكدت في بيان، أن تسعة مخيمات تستضيف مئات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، محذّرة من أن الوضع جرح في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال.

وأضافت المنظمة: «عالجنا 223 طفلاً اشتُبه في إصابتهم بالحصبة، خلال الفترة من السادس إلى 27 يونيو الماضي، وتوفي 13 في عيادتين».