إطلاق نار جماعي يوقع قتلى وجرحى في مدينة بالتيمور الأميركية

قتل شخصان على الأقل وجُرح 28 آخرون في إطلاق نار في ساعة مبكرة الأحد في مدينة بالتيمور الأميركية.

وتلقت الشرطة عدة بلاغات بشأن إطلاق نار بعيد الساعة 12.30 صباح الأحد (4.30 ت غ) في حي بروكلين بالمدينة الواقعة في ولاية ميريلاند، حسبما ذكر نائب مفوض الشرطة ريتش وورلي في مؤتمر صحافي.

وقال "لدى وصول العناصر وجدنا عددا من الضحايا المصابين بجروح ناجمة عن إطلاق النار".

وعثر على شابة عمرها 18 ميتة في الموقع وشاب عمره 20 عاما تأكد مقتله أيضا، بحسب بيان للشرطة

ويتلقى الجرحى العلاج في مستشفيات المنطقة، وثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأوضح وورلي أن السلطات تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار.

وقال رئيس بلدية بالتيمور براندون سكوت في المؤتمر الصحافي "إنها مأساة كبيرة ما كان ينبغي أن تحدث".

وأضاف "إنها تسلط الضوء مجددا على تداعيات الانتشار المفرط للأسلحة غير القانونية وضرورة التصدي لها".

وهذا حادث إطلاق النار الـ337 على الأقل هذا العام، وفق المنظمة التي تحدد "إطلاق النار الجماعي" بأنه إطلاق نار يسفر عن جرح أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.