ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الاضطرابات في فرنسا

أعلنت فرنسا وألمانيا اليوم السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ غداً الأحد في ظل الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن.

وتحاول فرنسا اليوم السبت التعافي بعد اندلاع أعمال الشغب لليلة الرابعة بينما تستعد أسرة نائل، الذي أطلق مقتله برصاص الشرطة شرارة الاضطرابات، لتشييع جنازته في ضاحية نانتير بباريس حيث لقي حتفه.

ونشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعربات مدرعة خلال الليل للتصدي لأسوأ أزمة تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ احتجاجات "السترات الصفراء" التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018.