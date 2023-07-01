نائب البرهان: طلبنا مساعدة روسيا على إيقاف الحرب في السودان

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، الذي يزور موسكو حالياً، أن الوفد السوداني طلب من روسيا المساعدة على حل النزاع بالسودان.

وقال عقار في المؤتمر الصحافي في مقر الوكالة الدولية للإعلام «روسيا سيغودنيا» إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلب مساعدة روسيا على إنهاء الحرب السودانية، «كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية»، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أمس.

وأضاف: «نحن نعتبر روسيا دولة صديقة، ونطلب منها تقديم مساعدات اقتصادية واستراتيجية أيضاً».

ولفت عقار إلى أن الوفد السوداني لم يطلب المساعدة العسكرية في الاجتماع الأخير، أول من أمس، مع لافروف، وإنما تمت مناقشة القضايا السياسية والمساعدات الإنسانية فقط، وقال: «تحدثنا عن القضايا السياسية، وعن إنهاء الحرب، ولم نتحدث عن توريد الأسلحة، وتلقينا وعداً بأننا سنتلقى الدعم والمساعدات الإنسانية».

وأوضح أن القضايا العسكرية لن تناقش إلا بعد انتهاء الصراع في السودان.

وقال لافروف، الخميس، إن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق، ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية.

ميدانياً، تواصلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة جنوب أم درمان، فيما يعتقد أنها استمرار لعمليات القوات الخاصة على تجمعات لقوات الدعم السريع، والتي أعلنها مساعد قائد الجيش السوداني الفريق ياسر العطا، في وقت سابق.

وبالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، سرعان ما انهار الاتفاق الذي أعلنه يوم الخميس والي الولاية، بعدما تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.