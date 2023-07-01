رغم الاحتجاجات.. ماكرون يرقص في حفل موسيقي

انتقد عدد من الناشطين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث انتشر له فيديو وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء، بينما تعم الفوضى والتظاهرات بلاده.

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلاً في باريس مساء الأربعاء.

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته.

كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط التظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيماً، لأنه أظهر «ثباتاً انفعالياً» سيهدئ الشعب الفرنسي.