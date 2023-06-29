الأزهر يحيي الموقف المشرف للإمارات ردًا على الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف

وجه الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائها سفير السويد وتقديم مذكرة احتجاج رسمية.

واعرب الأزهر الشريف - في بيان اصدره اليوم - عن تقديره لهذا الموقف المشرف، داعيا في الاطار ذاته إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور.

ودعا الأزهر للاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين.