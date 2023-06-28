المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال صلاة عيد الأضحى

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى، والزائرين الذين يأتون لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه خلال أيام العيد.



وشملت الخدمات التي تم تهيئتها في المسجد النبوي فرش السجاد، وسقيا زمزم، وتنفيذ برامج التعقيم والتطهير التي تستمر على مدار الساعة، وتنظيم الحشود، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل ما من شأنه خدمة الزوّار وتقديم جميع الخدمات وسبل الراحة لهم.



وبينت الوكالة استمرار العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق «نسك» ويكون الدخول للروضة للرجال والنساء من حملة التصاريح من ساحة باب (37)، وتكون الفترة الأولى للرجال من الساعة 12:30 صباحاً إلى صلاة الفجر، والفترة الثانية من الساعة 11:30 صباحاً إلى صلاة العشاء، فيما تكون الفترة الأولى للنساء من الساعة 5:30 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساءً إلى الساعة 12 صباحاً.



وتعمل الوكالة على تنظيم أعمال الحشود في الممرات والمساحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل الوصول لأروقة المسجد وعموم الحركة في الساحات.



وتقوم الوكالة بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي، وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين، ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة.



