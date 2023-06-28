تونس.. خبير في الهجرة يحذر من انتقال مأساة مليلية إلى صفاقس

حذر خبير متخصص في شؤون الهجرة والعضو في المنتدى التونسي للحقوق والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة واللجوء، من تكرار أحداث مليلية المأساوية في صفاقس التونسية مع تحول المدينة إلى «محتشد» للمهاجرين العالقين.

وقال الخبير رمضان بن عمر: «المدينة بصدد التحول إلى حصن ومحتشد للمهاجرين العالقين، والاتحاد الأوروبي نجح في عسكرة السواحل، ومنع الخروج، نحن إزاء كارثة».

وحذر بن عمر، الذي شارك في المنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة بمدينة الناظور المغربية قبل أيام، من تكرار الأحداث المأساوية على سياج مليلية قبل عام، عندما لقي العشرات من المهاجرين حتفهم في محاولة العبور إلى مليلية.

وقال بن عمر إن الوضع، من حيث «القوة العددية» أكثر خطورة في صفاقس التي شبهها بالمدينة «المصيدة»، حيث يوجد الآلاف في الشوارع دون فرص عمل ولا مأوى ولا أفق واضح.