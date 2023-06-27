ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام، مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة لعام 1444هـ، التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مختلف القطاعات الأمنية واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وأن الحركة المرورية اتسمت بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

وأضافت أن القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج في مختلف أنحاء المشعر وفرت الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن؛ لتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، لتبدأ جموع الحجيج مع غروب شمس هذا اليوم نفرتها إلى مزدلفة التي يُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة.