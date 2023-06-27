الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات في «أكبر موسم حج في التاريخ»

تدفق أكثر من 1.6 مليون حاج من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى، أمس، لقضاء يوم التروية، في أجواء شديدة الحر في اليوم الثاني من حج يتوقع أن يسجّل أعداداً قياسية، ليكون «أكبر موسم حج في التاريخ».

وفاضت شوارع منى، التي تحولت إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

ومساء الأحد، أنهى مئات الآلاف من الحجاج الطواف في المسجد الحرام بمكة، وحمل كثير منهم مظلات ملوّنة للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة، حيث تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية ظهراً. وبعد ذلك، بدؤوا في شق طريقهم إلى منى، حيث باتوا في الخيم البيضاء المكيفة المتراصة بدقة.

تقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بعد نحو سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.

في ذروة الحج، يتوجه المصلون اليوم الثلاثاء إلى جبل عرفات، حيث يمضون النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس، قبل أن يغادروا باتجاه مزدلفة للمبيت فيها، ومنها إلى موقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام للطواف.

ووصل أكثر من 1.62 مليون حاجّ من خارج المملكة، على ما أعلنت السلطات السعوديّة الأحد.

ويتجاوز هذا الرقم عدد الحجيج العام الماضي (926 ألف حاج) بفارق كبير، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجّاج من داخل السعودية. وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2.5 مليون حاج من 160 بلداً في الحج هذا العام في «أكبر موسم حج في التاريخ»، على ما أفاد مسؤول في وزارة الحج والعمرة وكالة «فرانس برس» الأحد.

وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية أنّ وزارة النقل، تتابع انسيابية تنقل الحجاج نحو منى عبر طائرات مسيرة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كذلك وفرت حافلات ذاتية القيادة تحمل كل منها 11 راكباً لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ومنذ عام 2017، يحل موسم الحج في أشهر أغسطس ويوليو ويونيو، الأكثر حراً في السعودية ومنطقة الخليج. وتمنع المملكة العمل في الهواء الطلق من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بدءاً من 15 يونيو ولثلاثة أشهر.

لكنّ غالبية المناسك تتم في الهواء الطلق، خصوصاً خلال الوقوف على عرفات اليوم.

ودعت وزارة الصحة الحجاج لاستخدام المظلات خلال النهار، كما أعطت نصائح مختلفة «لتجنب ضربات الشمس»، من بينها دعوة المرضى وكبار السن لتجنب أداء المناسك في منتصف النهار. وقامت السلطات السعودية بتعزيز الإجراءات الطبية في كل أماكن الشعائر.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أربعة مستشفيات و26 مركزاً صحياً أصبحت جاهزة للتعامل مع أي حالات صحية في منطقة منى، بالإضافة إلى نشر 190 سيارة إسعاف. وفي ساحات المسجد الحرام، يتم رش الرذاذ المائي من أعمدة طويلة، ومراوح ضخمة على مدار الساعة، فيما يقوم رجال أمن برش المياه على وجوه الحجاج.

في عام 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في أداء فريضة الحج التي تمثل تحدياً أمنياً كبيراً.

وتنتشر سيّارات المطافئ بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المكان، على أهبة الاستعداد لتأمين الحجاج.

• فاضت شوارع منى، التي تحولت إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافة.

• يتوجه الحجاج اليوم إلى جبل عرفات ليمضوا النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس.

• وصل أكثر من 1.62 مليون حاجّ من خارج المملكة، على ما أعلنت السلطات السعوديّة.

• وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2.5 مليون حاج من 160 بلداً في الحج هذا العام.