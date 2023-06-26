بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ "فاغنر" وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

قال مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته وليس الإطاحة بالحكومة الروسية.

وأضاف بريغوجين في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد التي تراجع عنها لاحقاً: "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد".

ودافع بريغوجين عن تمرده قصير الأمد، وقال إنه تصرف رداً على هجوم أدى إلى مقتل الكثير من مقاتليه.