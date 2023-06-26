بالفيديو.. تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

نشرت محافظة الإسكندرية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد تفاصيل انهيار عقار مكون من 13 طابقاً في شارع خليل حمادة بحي منتزه أول.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، من موقع الحادث، إن السلطات تتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفل الأنقاض، مشيراً إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، وشدد على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال إنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى تواجد 10 سيارات إسعاف مجهزة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.

ومن جانبه، وجه وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار، موضحاً أنه تم رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسباً للتعامل مع أي إصابات محتملة.