موسكو تلغي حالة الطوارئ بعد انتهاء تمرد "فاغنر"

ألغت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ التي جرى فرضها سابقاً، بعد محاولة تمرد قامت بها مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، وذلك بعد إحباط محاولة التمرد وانسحاب عناصر المجموعة إلى قواعدهم.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر تطبيق تليغرام: "تم إلغاء جميع القيود".

وأضاف سوبيانين أن احتفالات التخرج من المدرسة الثانوية، التي كان من المقرر إقامتها، أول من أمس السبت، وتم إرجاؤها بسبب الوضع الفوضوي، سوف تجرى السبت المقبل، كما تم رفع حالة الطوارئ لمكافحة الإرهاب في منطقة موسكو الكبرى ومنطقة فورونيج في الجنوب.