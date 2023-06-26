مصر: انهيار عقار من 13 طابقا في الاسكندرية

أعلنت السلطات المصرية، اليوم، انهيار عقار مكون من أرضي و13 طابقا في محافظة الاسكندرية "225 كم شمال القاهرة".

وقالت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلف كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع انهيار عقار مكون من أرضى و13 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزة أول.

وأشارت إلى أن العقار يستخدم غالبيته كشقق مصيفية.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.