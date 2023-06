الإمارات تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية في كينيا

شاركت الإمارات، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" وذلك في مقره بالعاصمة الكينية، نيروبي، بحضور المعنيين بالقطاع.

وترأس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة في الاجتماع الذي ناقش العديد من الموضوعات التي تعنى بالإسكان والتنمية الحضرية، كما تم الاتفاق ضمن البيان الختامي الذي أصدرته الجمعية على تمديد الدورة الحالية للجمعية العمومية لموئل الأمم المتحدة حتى شهر يونيو عام 2025.

وألقى محمد المنصوري البيان الوطني "National Statement " باسم دولة الإمارات والذي لقى ترحيباً من الأسرة الدولية في "الهابيتات"، كما شارك كمتحدث رئيس في الجلسة الحوارية التي نظمتها دولة ماليزيا، بحضور كبار مسؤولي الإسكان على المستوى الأسيوي، بعنوان Affordable living and adequate affordable housing” for ALL " وتم خلالها تسليط الضوء على تحديات قطاع الاسكان وأثره في التنمية الحضرية، والتحديات الاقتصادية للمرحلة القادمة، وتجربة دولة الامارات الرائدة في هذا القطاع.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تقوم بخطوات متسارعة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مفهومها في كافة القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة مشيرا إلى أن جهود وفد الدولة نجحت في توسيع آفاق التعاون المشترك في مجال الاسكان مع عدد من وزراء الدول المشاركة، من خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية.

وكشف عن ترشيح الإمارات للمجلس التنفيذي للدورة القادمة، من خلال عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء وبعثات دول المجموعة الآسيوية لدعم ملف الدولة وجمع الحشد للترشح لانتخابات 2025 حيث حرص الوفد على تعزيز جهود مجلس التعاون ودعم دور مملكة البحرين وتفعيل تواجدها في المجلس التنفيذي للدورة الحالية.

وعقد وفد دولة الإمارات على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمستوطنات البشرية موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" اجتماعات مع دول المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، تم خلالها بحث التعاون المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد العربي، تم عقد عدد من الاجتماع الثنائية مع دول المجموعة العربية للتأكيد على موقف الإمارات من الترشيح لعضوية المجلس ورئاسة الجمعية العمومية، وبحث سبل التنسيق في العديد من المواضيع ذات الاهتمام، ودعم التمديد والمفاوضات مع الدول، وتوحيد التصويت للتمديد في المجموعة الآسيوية بما يدعم الملف الإماراتي.

وفي ختام المشاركة، تم التأكيد على دعم ملف منتدى وزراء الاسكان العرب المزمع عقده في ليبيا نهاية أكتوبر من العام الجاري.

الجدير ذكره، أن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ‏ (موئل الأمم المتحدة) هو وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة مهتمة بالمستوطنات البشرية، أنشأت عام 1978 ويقع مقرها الرئيس في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.. وقد كلفت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للترويج لمدن وبلدان مستدامة بيئياً واجتماعياً بهدف توفير المأوى المناسب للجميع.