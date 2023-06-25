إيلون ماسك يعلّق على تمرد "فاغنر" بـ "لا تثق بأحد وخاصة زوكربيرغ"

علّق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، على تمرد قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة على الدولة الروسية.

ونشر ماسك تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "لا تثق بأي أحد".

وأرفق التغريدة بصورة، مكتوب عليها "لا تثق بأحد ولا حتى نفسك"، وتظهر شخصا يصوب سلاحه على شخص آخر، على الرغم من أنهما الاثنان روسيان.

وبعدها بدقائق، أضاف ماسك تعليقا على الصورة، قال فيه: "أبدا، وخاصة مارك زوكربيرغ"، في إشارة إلى مؤسس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وبعد وقت قصير من نشرها، لاقت التغريدة تفاعلا واسعا، حيث حصدت أكثر من 11 ألف مشاركة، و100 ألف إعجاب.