3 هزات أرضية وثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي

ضربت ثلاث هزات أرضية بدرجات متفاوتة بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أن الهزتين الأولى والثانية كانتا في خليج كامتشاتكا بعمق 46 و59 كيلومترا، وعلى بعد 125 و129 كلم عن بلدة أوست كامتشاتسك.. وبلغت قوتهما 4.1 درجة بمقياس ريختر فيما تم رصد الهزة الثالثة في خليج أفاتشينسكي على بعد 188 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.. وبلغت قوتها 3.8 درجة، وكانت بؤرتها بعمق 61 كيلومترا.

و أوضح أن السكان لم يشعروا بالهزات الثلاث ولم يسجل أي أضرار أو إصابات.. ولم يصدر أي إنذار بشأن موجات تسونامي.

و في سياق متصل، أكد العلماء الروس بدء ثوران بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، ورصد الحمم البركانية في الجزء الغربي من فوهته إلى جانب حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف رماد وذلك بعد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل شبه الجزيرة.

يذكر أن بركان كلوتشيفسكي هو أعلى بركان فاعل في أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر.. وقطر الفوهة الموجودة في قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية في البركان.. ويقع على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشي التي يعيش فيها نحو 4.5 ألف شخص واستمر آخر ثوران لبركان كلوتشيفسكي من 30 سبتمبر 2020 إلى 8 فبراير 2021.