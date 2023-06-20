مانحون يتعهدون بتقديم 1.5 مليار دولار للسودان

أعلن منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في ختام مؤتمر دولي في جنيف، خصّص للأزمة السودانية، أمس، أن المانحين تعهدوا بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة على تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال. وخلال المؤتمر، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من دول العالم زيادة تعهداتها بتقديم مساعدات للسودان، وحذر من أن السودان يمكن أن يتحول بسرعة إلى مكان للفوضى، إذا لم يكن هناك دعم دولي قوي، مضيفاً: «الوضع في دارفور والخرطوم كارثي. القتال محتدم والناس يتعرضون لهجمات في منازلهم وفي الشوارع، خلال أكثر من شهرين بقليل، أُرغم مليونا شخص على ترك ديارهم بحثاً عن ملاذ في مناطق أكثر أماناً في السودان أو خارج الحدود».