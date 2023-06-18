شويغو يدعو إلى زيادة إنتاج الدبابات

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي خلال المعركة مع أوكرانيا. وقال الجيش الروسي في بيان إن شويغو زار مصنعاً للمعدات العسكرية في منطقة أومسك غرب سيبيريا، وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات. ولفت الوزير إلى ضرورة تلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وشدّد شويغو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرّعة وطواقمها.