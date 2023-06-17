بعد كييف.. وفد الوساطة الإفريقي يلتقي بوتين في سان بطرسبرغ

وصل وفد الوساطة الإفريقي السبت إلى سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا حيث يستقبله فلاديمير بوتين غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض الوساطة الذي قدمه.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس هذا الوفد، أول من وصل السبت الى سان بطرسبرغ "سعيا الى طريق نحو السلام بعد ستة عشر شهرا من النزاع الروسي الاوكراني الذي أحدث... انعدام استقرار شاملا"، وفق ما اعلنت رئاسة جنوب إفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة غداة زيارة مماثلة لكييف اجرى خلالها رامابوزا، وفق المصدر نفسه، "محادثات بناءة" مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددا من العاصمة الاوكرانية على وجوب "احتواء التصعيد لدى الجانبين".

وافاد الكرملين أن اعضاء وفد الوساطة الإفريقي الآخرين يتوقع وصولهم الى سان بطرسبرغ في وقت لاحق .

ويضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامابوزا، ماكي سال من السنغال وهاكيندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

ورفض الرئيس الأوكراني الجمعة التفاوض مع موسكو منددا بعملية "غش" من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد "من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية".

وتابع زيلينسكي "قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا (الوفد الإفريقي) إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة".

وقبل وصول القادة الأفارقة إلى روسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة "لا يملك أي فرصة للنجاح" وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مشددا "سنرى متى سنتحدث إليها وما هي مواضيع البحث".