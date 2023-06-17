شاهد.. وصول وزير الخارجية السعودي إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية (فيديو)

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت.

ويجري فيصل بن فرحان مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووثق مقطع فيديو لحظة وصول وزير الخارجية السعودي إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أمس الجمعة، أن الوزير فيصل سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.