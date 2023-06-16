فرونتكس: عمليات عبور البحر المتوسط زادت أكثر من الضعف

أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، اليوم الجمعة، أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط زاد بأكثر من الضعف في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

وأضافت "فرونتكس" أن وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه شهد نحو نصف حالات الدخول غير النظامية المبلغ عنها عام 2023.