أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الساحل الباكستاني

ذكر مسؤولون أن أمطارا غزيرة ورياحا قوية ضربت المناطق الساحلية من باكستان، اليوم الجمعة، بعدما ضرب إعصار، في بحر العرب، اليابسة في ولاية "جوجارات" الهندية المجاورة الليلة الماضية.

وتسبب إعصار "بيبارجوي" في هبوب رياح بلغت سرعتها، 80 كيلومترا في الساعة، على مناطق ساحلية، مما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنه لحقت أضرار بعشرات المنازل، في بلدتي "ثاتا" و"سجوال"، وقالت وزيرة التغيير المناخي، شيري رحمان إنه لم يُعرف الحجم الدقيق للدمار.

ونجت مدينة كراتشي، المدينة الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان من هذا الدمار. وقال يوسف رسول، أحد مسؤولي إدارة الكوارث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم تسجيل أمطار معتدلة هناك.

وذكر المسؤول المحلي عمران علي، أن الشوارع غمرتها المياه في معظم مناطق بلدة سجوال، حيث استمرت الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف القوية، صباح اليوم الجمعة.

ويأتي الإعصار بعد أمطار مدمرة هطلت في باكستان العام الماضي غمرت المياه نحو ثلث البلاد، وأسفرت عن وفاة 1700 شخص وشردت ثمانية ملايين وخلفت خسائر وأضرار بقيمة نحو 30 مليار دولار.