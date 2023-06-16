الرئيس الصيني يأمل في "صداقة دائمة" مع الولايات المتحدة

نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله للمؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن أساس العلاقات الصينية الأميركية في أيدي الشعبين، وإنه يأمل في صداقة دائمة بين البلدين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن شي وصف غيتس خلال اجتماعهما اليوم الجمعة بأنه أول "صديق أميركي" التقى به في بكين هذا العام، مضيفاً أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.